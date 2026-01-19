14.2 C
Rand sudafricano stabile

Rand sudafricano stabile

La valuta sudafricana è rimasta stabile a causa dell’attenuazione dell’appetito per il rischio dovuta a tensioni geopolitiche. I trader attendono i dati sull’inflazione interna per avere indicazioni sul percorso di taglio dei tassi da parte della banca centrale.

Il rand è stato scambiato a 16,4175 contro il dollaro, sostanzialmente invariato rispetto al livello di chiusura di venerdì. L’appetito per il rischio potrebbe essere più scarso a causa delle minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di aumentare i dazi commerciali sui principali alleati europei.

Il rand segue spesso le dinamiche globali come la politica statunitense. I trader esamineranno i dati sull’inflazione dei consumatori, che avranno un impatto sulla politica monetaria e influiranno sui mercati finanziari sudafricani. Le stime prevedono un aumento marginale del tasso d’inflazione al 3,6%, ma il rischio di un dato inferiore è elevato.

Alla Borsa di Johannesburg, l’indice Top-40 è rimasto invariato. Il titolo di stato sudafricano di riferimento con scadenza 2035 si è indebolito, con il rendimento in aumento di 7 punti base all’8,415%.

