Ramy, l’appello della famiglia dopo gli scontri tra manifestanti e polizia

La famiglia di Ramy Elgaml esprime il proprio sdegno per l’uso del suo nome come pretesto per atti di violenza nelle manifestazioni successive alla sua tragica morte. Ramy, un ragazzo egiziano di 19 anni residente in Italia, è deceduto il 24 novembre a Milano in un incidente su uno scooter durante un inseguimento dei carabinieri. L’avvocato della famiglia, Barbara Indovina, comunica che la loro perdita rappresenta un dolore immenso e che chiedono che la giustizia segua il suo corso senza strumentalizzazioni.

La famiglia desidera chiarire la propria posizione: condannano fermamente ogni atto di violenza e vandalismo avvenuto nelle recenti manifestazioni. Ritengono che il ricordo di Ramy debba essere un simbolo di unità, piuttosto che di divisione o distruzione. Il loro appello è rivolto a chi intende onorare la memoria di Ramy, invitando a farlo in modo pacifico e costruttivo, attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.

Inoltre, si dissociano completamente da qualsiasi utilizzo politico del nome di Ramy. La famiglia sottolinea che Ramy era un giovane pieno di vita, amato da tutti, e desiderano che la sua figura non venga strumentalizzata per finalità estranee alla loro richiesta di verità e giustizia. Hanno riposto massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine, e sollecitano il rispetto del loro dolore.

Concludono il loro messaggio chiedendo a tutti di unirsi nella ricerca di un percorso che porti a una vera giustizia, senza odio, violenza o divisioni. La loro volontà è di evitare che la memoria di Ramy venga usata come strumento per conflitti e divisioni sociali, auspicando una riflessione più profonda e rispettosa riguardo alla situazione che ha portato alla sua prematura scomparsa. La famiglia desidera che le manifestazioni avvengano in un contesto di pace e comprensione, affinché il suo ricordo possa unire piuttosto che dividere.