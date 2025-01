Ramy, in un video l’incidente e l’audio dei carabinieri: “Vaff… non è caduto”

Oggi, il Tg3 ha trasmesso immagini dalle telecamere di videosorveglianza riguardanti il caso di Ramy Elgaml, il giovane morto il 24 novembre nel quartiere Corvetto di Milano. Le immagini mostrano l’accaduto e l’inseguimento da parte dei carabinieri che hanno seguito Ramy durante la sua fuga. Nel video è visibile l’impatto che ha portato alla sua morte.

Durante il servizio, oltre alle immagini dell’incidente, sono state registrate alcune frasi choc pronunciate dai carabinieri coinvolti. Una delle frasi udibili è “vaff… non è caduto”, che si sente proprio mentre i militari si rendono conto della situazione. Un altro militare urla “Chiudilo, chiudilo… no, mer… non è caduto”, esprimendo confusione e urgenza nel gestire l’inseguimento. Quando si verifica un nuovo contatto e i due ragazzi che guidavano lo scooter perdono il controllo del mezzo, un carabiniere comunica via radio che i due “sono caduti”. Si sente quindi un collega rispondere “bene”, il che ha suscitato molte polemiche e indignazione.

Il servizio ha sollevato interrogativi sulla condotta dei carabinieri durante l’inseguimento e sulla gestione della situazione. Le dichiarazioni registrate sembrano evidenziare una mancanza di empatia nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’incidente. Il filmato ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, portando ulteriori discussioni sui protocolli di inseguimento e sulla responsabilità delle forze dell’ordine durante tali eventi.

La tragica fine di Ramy Elgaml ha scosso la comunità locale e ha riaperto il dibattito su sicurezza, giustizia e sull’adeguatezza delle azioni delle forze di polizia. Le immagini, unite alla registrazione delle conversazioni tra i carabinieri, aggiungono un ulteriore strato di complessità al già delicato caso. L’attenzione rimane alta, con chiamate per un’indagine approfondita sull’incidente e le procedure adottate dalle forze dell’ordine. Il pubblico aspetta risposte chiare e misure che possano garantire la sicurezza nella gestione di tali situazioni in futuro.