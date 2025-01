Ramy Elgaml: Video Inedito Rivela la Verità sull’Incidente con i Carabinieri

Un video inedito ha rivelato la dinamica degli eventi che hanno portato alla morte di Ramy Elgaml, 22 anni, avvenuta nella notte del 24 novembre scorso nel quartiere Corvetto di Milano, durante un inseguimento con i carabinieri. Le immagini mostrano l’impatto tra l’auto della polizia e lo scooter su cui viaggiavano Ramy e un suo amico, Fares Bouzidi. Inizialmente il video documenta l’auto che colpisce lo scooter senza far cadere i ragazzi, seguito da un’altra ripresa in cui si vede il momento in cui entrambi perdono il controllo e il conseguente incidente fatale.

Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il momento preciso della caduta, ma le immagini non sono completamente chiare, suggerendo un possibile coinvolgimento della volante. Durante l’inseguimento, il video contiene anche registrazioni audio dei carabinieri, in cui si sentono commenti sulla situazione. In alcune frasi, nonostante il rumore delle sirene, è evidente la loro frustrazione nel vedere che i ragazzi non sono caduti dopo il primo impatto, e una situazione analoga si ripete poco dopo, quando lo scooter si infila in uno spazio ristretto senza incidenti.

La procura di Milano ha avviato un’inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati il carabiniere alla guida dell’auto per omicidio stradale, mentre altri due militari sono indagati per falso, frode processuale e depistaggio. Dopo la diffusione del video, gli avvocati di Ramy Elgaml stanno richiedendo che l’accusa nei confronti del carabiniere venga modificata in omicidio volontario.

L’episodio ha sollevato una serie di interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine e sulla legalità delle operazioni di inseguimento. Le testimonianze dell’amico Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, hanno accusato la polizia di non aver rispettato le procedure appropriate, affermando che non c’è stato alcun ordine di fermarsi prima che la situazione degenerasse. Questo caso ha messo in luce le preoccupazioni relative alla sicurezza pubblica e al possesso di comportamenti adeguati da parte delle autorità durante operazioni potenzialmente letali.