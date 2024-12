Ramy Elgaml, carabinieri sotto inchiesta per falso e depistaggio

Nuovi sviluppi sono emersi nell’inchiesta milanese riguardante l’incidente avvenuto tra uno scooter e una gazzella dei carabinieri la notte del 24 novembre nel quartiere Corvetto. Nell’episodio ha perso la vita Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni di origini egiziane. L’inchiesta, affidata ai pubblici ministeri Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, vede anche la supervisione del procuratore capo Marcello Viola. La procura ha iscritto nel registro degli indagati almeno due carabinieri per falso in atto pubblico e depistaggio, a causa di irregolarità emerse nei verbali redatti subito dopo l’incidente.

Secondo il verbale dei carabinieri, non vi sono tracce dell’impatto, mentre esistono testimonianze che indicano un collisione tra il veicolo e lo scooter, come dichiarato da un testimone. Questo testimone ha riferito di essere stato costretto a cancellare un video dell’incidente, un fatto che solleva interrogativi importanti riguardo alla gestione delle prove e alla trasparenza delle indagini. Le accuse di falso e depistaggio sono di per sé gravi e complicano una vicenda che già presenta contorni poco chiari.

Subito dopo l’incidente, sia il vice brigadiere al volante, sia il giovane alla guida dello scooter sono stati indagati per omicidio stradale. Tuttavia, la situazione legale resta complessa e necessiterà ulteriori accertamenti. Gli inquirenti ora stanno rivedendo la situazione, puntando a chiarire se il video esista davvero attraverso un’analisi del cellulare del testimone che potrebbe contenere prove cruciali per l’inchiesta.

La morte di Ramy Elgaml ha suscitato un forte senso di preoccupazione e indignazione all’interno della comunità locale, ponendo domande anche sulle procedure di intervento dei carabinieri. Questo caso potrebbe avere ripercussioni significative nella fiducia della popolazione nelle forze dell’ordine, mentre la ricerca della verità continua. La trasparenza e l’integrità delle indagini saranno essenziali per garantire giustizia e per chiarire eventuali responsabilità nell’incidente, che rimane un tema delicato e di alto profilo mediatico nella città di Milano.