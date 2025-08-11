RAMS Engineer Torino

Sei un appassionato di ingegneria RAMS? Unisciti a 🟠🔵Teoresi S.p.A., un leader con oltre 35 anni di storia nel settore Aerospazio e Difesa.

Offriamo un ambiente dinamico e innovativo con i seguenti vantaggi:

Contratto stabile e opportunità di crescita professionale.

Accesso a progetti internazionali in 8 paesi: Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera.

Un team di oltre 1200 esperti dedicati.

Ottimi benefit e riconoscimenti per il tuo lavoro.

Il nostro team in continua espansione sta cercando professionisti con i seguenti requisiti:

Esperienza nel settore RAMS.

Capacità di lavorare in team multidisciplinari.

Attitudine all’innovazione e alla risoluzione dei problemi.

Unisciti a noi e fai parte di un’azienda che ha realizzato 4 acquisizioni in un solo anno, diventando il partner principale per soluzioni di ingegneria avanzata.

