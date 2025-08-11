RAMS Engineer Torino

🔧✨ Diventa un Master del RAMS Engineering! 🚀
Sei un appassionato di ingegneria RAMS? Unisciti a 🟠🔵Teoresi S.p.A., un leader con oltre 35 anni di storia nel settore Aerospazio e Difesa.
Offriamo un ambiente dinamico e innovativo con i seguenti vantaggi:
- Contratto stabile e opportunità di crescita professionale.
- Accesso a progetti internazionali in 8 paesi: Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera.
- Un team di oltre 1200 esperti dedicati.
- Ottimi benefit e riconoscimenti per il tuo lavoro.
Il nostro team in continua espansione sta cercando professionisti con i seguenti requisiti:
- Esperienza nel settore RAMS.
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari.
- Attitudine all’innovazione e alla risoluzione dei problemi.
Unisciti a noi e fai parte di un’azienda che ha realizzato 4 acquisizioni in un solo anno, diventando il partner principale per soluzioni di ingegneria avanzata.
Scopri di più e candidati ora!
