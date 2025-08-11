34 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Lavoro

RAMS Engineer Torino

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro


🔧✨ Diventa un Master del RAMS Engineering! 🚀




Sei un appassionato di ingegneria RAMS? Unisciti a 🟠🔵Teoresi S.p.A., un leader con oltre 35 anni di storia nel settore Aerospazio e Difesa.

Offriamo un ambiente dinamico e innovativo con i seguenti vantaggi:

  • Contratto stabile e opportunità di crescita professionale.
  • Accesso a progetti internazionali in 8 paesi: Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera.
  • Un team di oltre 1200 esperti dedicati.
  • Ottimi benefit e riconoscimenti per il tuo lavoro.

Il nostro team in continua espansione sta cercando professionisti con i seguenti requisiti:

  • Esperienza nel settore RAMS.
  • Capacità di lavorare in team multidisciplinari.
  • Attitudine all’innovazione e alla risoluzione dei problemi.

Unisciti a noi e fai parte di un’azienda che ha realizzato 4 acquisizioni in un solo anno, diventando il partner principale per soluzioni di ingegneria avanzata.

Scopri di più e candidati ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto/a Amministrativo/a Senior – Milano

Cerchiamo un Addetto/a Amministrativo/a Senior per gestire la contabilità generale. Requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: crescita professionale.

RAMS Engineer Torino

Teoresi S.p.A. cerca talenti per l'Aerospazio e Difesa; requisito chiave: esperienza tecnica. Beneficio: crescita in un contesto internazionale.

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Mecalux progetta e produce sistemi di stoccaggio; un requisito chiave è l'innovazione. Beneficio: ottimizzazione dello spazio e operatività.

Quality Engineer – Milano

Randstad Talent Selection cerca un Quality Engineer per azienda internazionale. Richiesta esperienza in controllo qualità. Benefit: orario flessibile.

Consulente di Vendita – Pistoia

Consulente di Vendita per prodotti professionali Revlon a Pistoia. Requisito chiave: esperienza nelle vendite. Beneficio: crescita professionale nel settore beauty.

Articolo precedente
Caso di Chikungunya a Carpi: allerta zanzare e prevenzione
Articolo successivo
Napoli, cessione in arrivo: Obaretin verso l’Empoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.