RAMPOW Cavo iPhone, Cavo USB iPhone [Certificato Apple MFi C89], Cavo Lightning, cavo caricatore iphone Carica Rapida Compatibile per iPhone 14/13/12/11/X/XS/XS Max/XR, iPad – Bianco/1M

Dal marchio

La RAMPOW è stata fondata nel Maggio del 2015. Abbiamo servito oltre 7 milioni di clienti dagli USA, Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Giappone e siamo stati tra i 3 maggiori venditori di cavi da ricarica sugli Store Europei per anni.

Abbiamo iniziato con i cavi da ricarica, in seguito abbiamo iniziato con la produzioni di caricatori, Hub USB per espanderci su nuovi mercati in cui potessimo offrire di più ai nostri clienti.

Cosa rende i nostri prodotti unici?

La qualità dei nostri prodotti è uno degli aspetti a cui diamo maggior valore, oltre all’aspetto estetico vitale per il design di ciò che produciamo. Finora la RAMPOW ha ottenuto 13 brevetti. Troviamo sempre il giusto prodotto elettronico per venire incontro ai diversi bisogni degli utenti.

Quale è la nostra visione?

Assicurare un’esperienza per l’utente che sia più semplice e comoda, oltre che soddisfare varie esigenze dei clienti per quanto riguarda la ricarica dei dispositivi.

Quali sono i nostri valori?

Mettere sempre al primo posto le esigenze degli utenti.

RAMPOW

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 22.8 x 20.8 x 4 cm; 27 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 agosto 2015

Produttore ‏ : ‎ Rampow

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B013D5L27S

Numero modello articolo ‏ : ‎ RAMPOW01

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【ULTRA LUNGA DURATA】 Non sono necessari più cavi di ricarica, è sufficiente un solo cavo RAMPOW per iPhone. Il cavo RAMPOW per iPhone ha una durata molto lunga, il cavo è realizzato con lo stesso TPE di alta qualità della linea originale, mentre utilizzando una versione aggiornata dell’interfaccia in metallo C89 resistente alla corrosione, la durata è 2-3 volte più lunga di prodotti simili di altre marche.

【Ricarica Rapide e Sincronizzazione】 Il chip del cavo originale RAMPOW per iPhone offre una ricarica affidabile e una protezione da sovratensione e sovracorrente, garantendo una ricarica sicura a max 5 V/3 A. La velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps e supporta la ricarica rapida 3A. I nostri test vengono eseguiti in condizioni realistiche per garantire la massima durata del prodotto e per prevenire eventuali danni dovuti al sovraccarico.

【Compatibilità Perfetta】 Il cavo per iPhone è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Apple come iPhone 14/14 Pro/13/13 Pro/12/12 Pro/11/11 Pro/XS/XS Max/XR/X/8 Plus/8/7 Plus / 7 / 6s / 6 / 5s / SE, iPad Pro / Air / Mini, Airpods / Airpods pro, iPod Touch 5a generazione / Nano 7a generazione.

【Prestazioni Durevoli】 Resiste a oltre 20.000 test di piegatura e oltre 15.000 inserimenti e rimozioni, riducendo al minimo i danni a cavi e connettori durante l’uso e aumentandone la durata.

【Cosa Ottieni】 Forniamo in particolare una garanzia senza preoccupazioni di 24 mesi. In caso di problemi con RAMPOW iPhone Cable 1M, non esitare a contattarci e ti aiuteremo entro 24 ore.