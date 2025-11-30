7.7 C
Ramos-Horta a Roma

Lo scorso 21 novembre, l’Università degli Studi Link di Roma ha accolto José Manuel Ramos-Horta, Presidente della Repubblica Democratica di Timor Est e Premio Nobel per la Pace. La giornata, organizzata nell’ambito del Festival Nazionale delle Università, ha offerto una riflessione ampia e autorevole sui conflitti globali e sulle sfide della diplomazia contemporanea.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali e l’introduzione del Presidente Link Pietro Polidori, seguiti dal primo panel dedicato ai temi della pace e alla composizione delle crisi. Gli interventi di Michele Pigliucci, Paolo Liguori, Maurizio Zandri, Serena Giusti e S.E. Mons. Vincenzo Paglia sono stati moderati da Giuseppe Di Leo.

Nel pomeriggio, il secondo panel ha proposto uno sguardo sulla storia recente di Timor Est, grazie ai contributi di Alessandra Schiavo, Livia Malcangio e Piero Schiavazzi, moderati dal giornalista Aldo Torchiaro.

Il momento centrale della giornata è stato la Lectio Magistralis del Presidente Ramos-Horta, introdotta dal Magnifico Rettore Carlo Alberto Giusti. A seguire, il Presidente di Timor Est ha ricevuto l’incarico di Professore dell’Università degli Studi Link per l’insegnamento di Risoluzione dei conflitti e percorsi di pace. stata inoltre annunciata una nuova partnership tra la Fondazione Link Campus University e le Università di Timor Est.

L’appuntamento ha unito analisi, visione internazionale e impegno concreto per la costruzione della pace.

