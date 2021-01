Ramona Amodeo circa un decennio fa ha partecipato a due edizioni di Uomini e Donne, prima in qualità di corteggiatrice, poi di tronista. Dalla trasmissione di Maria De Filippi è uscita con Mario De Felice, ma la loro storia non è durata molto e lui si è consolato fra le braccia di Giuliana De Sio, fino a quando lei gli ha messo i bastoni fra le ruote impedendogli di partecipare a L’Isola dei Famosi e lui l’ha lasciata.

“A novembre [2015, ndr] la redazione del reality ti ha proposto di partire per l’Honduras. Hai rifiutato e la produzione ti ha chiesto se sull’Isola potevano mandare me. Sapevi che ci sarei andato volentieri ma tu, che ti eri sempre definita una donna molto riservata, hai detto alla produzione di quel programma che eravamo in crisi, che non era il caso e loro mi hanno lasciato a casa”.