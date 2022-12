Ramon beccato in macchina fuori gli studi di Amici

Cosa ci faceva Ramon Agnelli in macchina fuori gli studi di Amici? A porsi questa domanda sono stati i moltissimi fan della trasmissione che hanno intercettato il ballerino bloccato in mezzo al traffico.

Nel video incriminato, Ramon in macchina sta nei sedili posteriori (con la mascherina abbassata, quindi non ci sono dubbi sulla sua identità); mentre davanti sono posizionati un uomo e una donna adulti, entrambi con la mascherina.

Ecco il video:

Gli alunni sono isolati e non possono lasciare la casetta di Amici 22 salvo per problemi, visite mediche o impegni eccezionali. Perché lui sia uscito non si sa. Maria De Filippi (o la produzione) farà chiarezza in merito?

Ramon ad Amici 22, le anticipazioni della puntata di oggi (11 dicembre)

Il ballerino è stato uno dei protagonisti della puntata che andrà in onda oggi, domenica 11 dicembre, su Canale 5. Ecco cosa si legge dalle anticipazioni di SuperGuidaTv:

“La gara di ballo di questa settimana è giudicata da: Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. Sono loro, tre ex prof del talent, a dare i voti ai ragazzi di quest’anno e a stilare la tanto attesa classifica. Ai primi posti? Isobel, Gianmarco e Ramon. Ecco tutti i dettagli sulle coreografie, i giudizi e la classifica finale. Anche questa settimana non vi sono i voti, per volere di Maria, così come accaduto già nella scorsa puntata”.

E, in merito a Ramon, hanno aggiunto:

“Ramon ha ballato una variazione di classico”. […] Il premio per i ballerini? I primi tre faranno un audizione per un provino per il videoclip di una pagina urban internazionale. Chi viene premiato? Isobel, Gianmarco e Ramon. Tra di loro si stabilità chi ballerà nel videoclip World of Dance“.