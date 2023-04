Ramon Agnelli fidanzato? Il ballerino parla della propria situazione sentimentale

La scorsa settimana ad Amici è uscito a sorpresa Ramon Agnelli, pupilla di Alessandra Celentano. Il ballerino di danza classica è stato quindi ospite di Silvia Toffanin che lo ha accolto nel suo salotto a Verissimo.

Fra racconti sulla scuola di Maria De Filippi e aneddoti privati, il ballerino ha confessato anche di essere single ma di aver avuto in passato “qualche storiella”. Nel fargli la domanda sulla vita amorosa Silvia Toffanin ha educatamente usato il genere neutro parlando di “persona” al proprio fianco.

“Sei riuscito a coltivare l’amore, a innamorarti e avere una persona al tuo fianco?“. Un termine probabilmente non usato a sproposito, dato che Ramon Agnelli su Instagram non ha mai nascosto di far parte della comunità LGBT+, ma in tv non ha parlato del proprio orientamento. Quindi – forse per non metterlo a disagio o fare gaffe – Silvia Toffanin ha evitato di usare il genere.

“Se sono riuscito a coltivare l’amore?” – ha risposto il ballerino – “Ho avuto qualche storiella ma sono sempre rimasto molto concentrato sulla danza. Adesso vediamo di far combaciare la nuova vita di Ramon e la passione”.

Il ballerino riuscirà a trovare il fidanzato?