Rametta fa una confessione su Soleil: “Cattivella, ho motivi per dirlo”

Dai video su TikTok a Real Time e anche Rai Due con Simona Ventura e Paola Perego, Alessandra Rametta ha ottenuto un grande successo con le sua imitazioni di Chiara Ferragni, Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Soleil Sorge. Con una delle vip che ha imitato però pare ci siano stati dei problemi, forse una bella catfight. Nel podcast Poltrone Scomode Show, Rametta ha dovuto assegnare un aggettivo a tutte le persone che ha imitato e quando è toccato a Soleil ha fatto una confessione.

Nel 2021 Alessandra aveva accennato a un battibecco con Soleil, ma senza dire troppo. Adesso però vogliamo sapere cosa è successo. Speriamo che parli Soleil a questo punto.

“Per me imitare è una cosa comica, non ci vedo molto altro dietro, sono la prima a riderci. Io inizio sviluppando un’idea pensando alle cavolate da dire. Lo faccio per renderlo divertente, perché non è scontato imitare qualcuno e risultare divertenti. Se imito solo la voce, ma non faccio battute allora non serve. Io mi diverto, dietro non ci sono mai attacchi e nemmeno aspirazioni di qualche tipo. Ho sempre presto tutto con molta leggerezza. Se avevo il desiderio di essere lì a fare quel lavoro dei personaggi che imitavo? No. Quando ho iniziato era un momento brutto della mia vita in cui non avevo aspirazioni, era un periodo stagnante a livello personale. Dormivo fino all’una e non volevo che la giornata iniziasse. Per me fare questi video era una via di fuga. Ho cominciato imitando Maria De Filippi e mi sono così divertita che ho continuato”.