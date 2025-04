Ramelli, il video del ‘presente’ e si sente Bella Ciao: poi i saluti romani

Le note di “Bella Ciao” hanno accompagnato il rito del presente per Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù morto 50 anni fa dopo un’aggressione da parte di studenti di sinistra extra parlamentare. Il corteo si è diretto in via Paladini, dove è stata posta una targa in omaggio alla sua memoria.

Durante il posizionamento dei manifestanti lungo la strada, sono iniziate a risuonare le note dell’inno della Resistenza, inizialmente cantato da voci di bambini e successivamente riprodotto da un disco. Questo ha provocato un clima di tensione; alcuni partecipanti hanno protestato contro la musica, ma sono stati rapidamente zittiti dagli organizzatori. Nonostante la situazione, è stato deciso di proseguire con il rito.

Alla chiamata del “camerata Ramelli” sono seguiti i “presente” e il saluto romano, con le braccia alzate in segno di omaggio. Nel mentre, qualcuno ha tentato di ripetere le proteste contro l’inno e un petardo è stato fatto esplodere, ma gli organizzatori sono intervenuti nuovamente per controllare la situazione. L’evento ha messo in evidenza le divisioni e le tensioni persistenti, riflettendo sul significato della memoria storica e sulle diverse interpretazioni del passato politico italiano.