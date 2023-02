Ramazzotti e la Hunziker a Michelle Impossible: “Sapevo che ti avrei sposato”

Nuova reunion per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due ieri sera si sono rivisti per la prima puntata di Michelle Impossible & Friends. Ramazzotti è entrato in scena ed ha cantato i suoi successi, poi ha fatto i complimenti alla sua ex moglie.

“Questa è già la seconda volta che vengo! La prossima volta canti tu e io conduco. Per te lo faccio molto volentieri di venire. Come sei diventata brava? Tu sei diventata bravissima. Se sono pronto a diventare nonno? Sì certo e ti ci vedo come nonna e che nonna”.

La Hunziker ha ricordato la prima volta che ha visto Ramazzotti in televisione: “Io sono stata la tua prima grande fan. All’epoca c’era MTV e vedo questo ragazzo bellissimo con i capelli lunghi che cantava Ancora Vita. E io ve lo giuro che in quel momento ho detto ‘mamma io questo uomo lo sposerò’. Si ma sapete cosa mi ha risposto mia madre? Sì certo, ma vai a scuola e non rompere. Ti vedo molto felice e questo mi rende molto contenta. Sono felice quando lo sei tu“.

“La canzone Più bella cosa, è dedicata a Michelle Hunziker. – ha dichiarato Eros a Domenica In – L’avevo già fatta in realtà poi ho conosciuto per lei e gliel’ho dedicata. No non l’avevo fatta per un’altra. La canzone ha un significato ben preciso.

Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E ha detto ‘cavolo’ così le ha fatto fare il video. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così e dedicata a lei. E direi che era giusto così”.