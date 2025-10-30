18.1 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Economia

Rally del dollaro USA: impatti su Euro e sterlina britannica

Il dollaro statunitense ha continuato a rafforzarsi dopo la riunione della Fed, raggiungendo nuovi massimi di due mesi. Gli investitori stanno analizzando il possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, la cautela del presidente Powell e la mancata conclusione di un accordo per evitare lo shutdown del governo federale.

L’indice del dollaro (DXY) ha superato 99,70, sostenuto dall’aumento significativo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Venerdì, si attende la pubblicazione del PMI di Chicago e i discorsi di alcuni presidenti della Fed.

La coppia EUR/USD è scesa sotto 1,1550, risentendo del rafforzamento del dollaro, mentre l’attenzione è rivolta al tasso di inflazione preliminare nell’area euro e alle vendite al dettaglio in Germania. La coppia GBP/USD ha toccato quota 1,3120, un livello non visto da aprile, in seguito alla crescita del dollaro e alle previsioni di un possibile taglio dei tassi da parte della BoE. I dati sui prezzi immobiliari in Gran Bretagna saranno pubblicati a breve.

Nel cambio USD/JPY, il valore ha superato 154,00, per la prima volta da febbraio, a causa della stasi sui tassi d’interesse della BoJ. Le attenzioni si concentrano sull’IPC di Tokyo, sul tasso di disoccupazione e sui dati di produzione industriale.

L’AUD/USD ha toccato i minimi settimanali intorno a 0,6530 nonostante notizie positive sul commercio. In Australia, saranno divulgati i prezzi alla produzione e i dati sul credito immobiliare.

Parallelamente, i prezzi del WTI hanno registrato un leggero rialzo, avvicinandosi a 61,00 dollari al barile. L’oro ha recuperato parte del suo valore dopo alcuni ribassi, mentre l’argento ha continuato la sua crescita, avvicinandosi a 49,00 dollari l’oncia.

