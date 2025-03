Rallenta il mercato dei pieghevoli, ma il 2026 sarà l’anno di Apple

Nel 2024, il mercato degli smartphone pieghevoli ha visto una crescita del 2,9%, mostrando un rallentamento rispetto agli anni passati. Secondo il report di Counterpoint Research, questa flessione è attribuibile a difficoltà riscontrate da colossi del settore come Samsung e Oppo, che hanno vendite inferiori alle attese. Samsung ha registrato una diminuzione del 33% nelle spedizioni del quarto trimestre rispetto all’anno precedente, a causa di fattori come tensioni politiche in mercati chiave e un maggiore interesse per dispositivi tradizionali, meno costosi. Oppo ha subito un crollo del 72%, dovuto alla riduzione della produzione dei suoi modelli flip.

Al contrario, brand come Huawei, Motorola, Honor e Xiaomi hanno visto una crescita significativa nelle spedizioni, con numeri impressionanti: Motorola +253%, HONOR +106%, Xiaomi +108%, Huawei +54%, Vivo +23%, e Google +13%. Questi dati indicano un cambiamento nei rapporti di forza del settore, con nuovi attori che emergono a discapito dei leader tradizionali.

Le previsioni per il 2025 da parte di Counterpoint Research non sono incoraggianti, con la prima vera flessione nella storia degli smartphone pieghevoli prevista. Tuttavia, gli analisti considerano questa situazione come una “riorganizzazione strategica”. Il 2026 potrebbe rappresentare un anno cruciale, con due fattori chiave: l’entrata di Apple nel mercato dei foldable e il ritorno in auge dei modelli flip, grazie a un rinnovato interesse dei consumatori e miglioramenti tecnologici. Gli sviluppi futuri saranno decisivi e potrebbero dare nuova vita al settore.