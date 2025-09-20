30.6 C
Rakuten TV: lo streaming gratuito che sorprende l’Italia

Una nuova piattaforma di streaming sta guadagnando attenzione tra gli appassionati: è gratuita e accessibile a tutti. Negli ultimi tempi, molte famiglie hanno deciso di abbandonare il tradizionale abbonamento TV per i servizi di streaming, come Netflix e Disney+. Seppur queste piattaforme siano molto popolari, ci sono sempre più lamentele riguardo ai costi crescenti e ai cambiamenti nei cataloghi, spingendo gli utenti a cercare alternative.

È qui che entra in gioco Rakuten TV, una piattaforma meno nota che offre una sezione gratuita, denominata Rakuten TV Free. Gli utenti possono accedere a centinaia di contenuti senza dover pagare un abbonamento. È sufficiente creare un account gratuito e collegarsi tramite smartphone, smart TV, tablet o PC. Il servizio è supportato da brevi spot pubblicitari, simili a quelli della TV tradizionale, ma in cambio gli utenti possono godere di un catalogo in costante aggiornamento, che include film, serie, documentari e programmi per bambini in italiano e di buona qualità.

A differenza dei colossi dello streaming, non è necessario un canone mensile, permettendo maggiore flessibilità. Gli utenti possono scegliere di limitarsi ai contenuti gratuiti oppure decidere di noleggiare o comprare film più recenti. Con l’ingresso di Rakuten TV nel mercato europeo, il panorama dello streaming si arricchisce di un’offerta legale a costo zero, avvicinandosi sempre più a chi cerca soluzioni accessibili, specialmente in un periodo in cui le spese per gli abbonamenti continuano a salire.

