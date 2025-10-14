RaiSport e Ambizioni: Mondiali e Tennis in Primo Piano

Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, sta affrontando sfide significative nel panorama sportivo dell’emittente pubblica, caratterizzato da tensioni interne e una crescente competizione per i diritti televisivi. L’acquisto di questi diritti sta diventando sempre più costoso, e RaiSport punta a mantenere rilevanza con l’enfasi sulla nazionale di calcio e sul tennis italiano.

Petrecca è determinato a garantire i diritti televisivi per i Mondiali, nonostante la squadra possa dover passare attraverso i playoff per qualificarsi. Considera fondamentale per il servizio pubblico trasmettere un evento di tale importanza, e ha promesso un’offerta economica sostanziale per ottenere i diritti, indipendentemente dal destino degli Azzurri. Il direttore esprime fiducia nel lavoro del tecnico Gattuso, con l’intento di offrire eventi di prestigio su Rai1.

Parallelamente, RaiSport sta investendo fortemente nel tennis, sfruttando un periodo di grande successo per l’Italia, risalente all’epoca di Panatta e Pietrangeli. In collaborazione con la Federazione Tennis, Rai ha acquisito i diritti per la Coppa Davis e trasmetterà le semifinali e la finale su Rai1. Inoltre, sta preparando la copertura delle Nitto ATP Finals 2025 a Torino e trattative per i diritti degli Internazionali di Roma 2026.

Tuttavia, la gestione interna di Petrecca presenta delle criticità. La redazione di 104 professionisti, con differenti sensibilità politiche, ha bocciato il piano editoriale due volte, esprimendo preoccupazioni riguardo all’autoritarismo nelle scelte. Petrecca, percepito vicino a Fratelli d’Italia, respinge le critiche e cerca di unire il team.

Infine, lo sguardo è già rivolto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, per cui Rai si prepara a una copertura totale, mirando a raggiungere un pubblico più giovane attraverso diversi canali e piattaforme. Le scelte editoriali rimangono in equilibrio tra servizio pubblico e mercato.