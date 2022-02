Ubisoft ha annunciato che il primo evento post lancio di Rainbow Six Extraction, Spillover, è disponibile da oggi.

Spillover



è uno degli eventi Crisi, episodi speciali del gioco a tempo limitato in cui i giocatori affrontano minacce su larga scala nella Zona di Contenimento del titolo legato all’universo di Tom Clancy. “Mentre le colonie dell’Archeloma si diffondono nelle zone calde, i giocatori devono usare i nuovi contenitori di agenti di dissoluzione per attirare ondate di nemici e spazzare via le colonie dell’archeloma alieno”, ha dichiarato Ubisoft in una nota ufficiale. “Per affrontare le orde di Archei, un approccio strategico e difensivo è fondamentale per la sopravvivenza. Tutti i giocatori che effettuano il login durante l’evento avranno la possibilità di guadagnare la nuova tecnologia REACT: l’Auto-Turret, una torretta dispiegabile che mira e attacca automaticamente gli Archei”.

Insieme con Spillover, il nuovo personaggio Zofia arriva oggi in Extraction. Conosciuto operatore di Rainbow Six, Zofia è noto per le sue tecniche di sopravvivenza altamente qualificate e sarà utilizzabile in Rainbow Six Extraction sia in Spillover che nel gioco principale. Equipaggiando la tecnologia di difesa aggiuntiva REACT al lanciagranate di Zofia, i giocatori possono aumentare le loro possibilità di un’incursione di successo. Spillover è il primo di altri eventi Crisi previsti per il futuro, e aggiornamenti per Rainbow Six Extraction, disponibile su Xbox Series, Xbox One e Windows PC, così come su PS5, PS4, Stadia.