Raimondo Todaro torna a Ballando, il commento di Milly Carlucci

Sognando Ballando Con le Stelle celebra il ventennale del programma Ballando, con la partecipazione di tanti vip e ritorni importanti come quelli di Samanta Togni, Natalia Titova e Raimondo Todaro. Dopo una stagione non facile lontano dallo show Rai e anni trascorsi ad Amici di Maria, Todaro tornerà a Ballando, un evento atteso da tempo. Milly Carlucci ha espresso la sua gioia per il ritorno del coreografo, sottolineando come la sua carriera si sia evoluta e quanto sia emozionante rivederlo nella trasmissione che lo ha reso famoso.

La seconda puntata di Sognando vedrà Francesco Totti, che presenterà una classifica personale, mentre la terza sarà dedicata al Festival di Sanremo, con artisti che canteranno le canzoni interpretate al Teatro Ariston.

Carlucci ha parlato anche del passato recente di Todaro, confermando i suoi successi ad Amici e indicando che era a conoscenza delle trattative che avevano portato alla sua uscita da Ballando. Ha accettato i suoi desideri e ha mantenuto una porta aperta per un suo possibile ritorno, affermando che nella vita è importante restare aperti a nuove possibilità.

In definitiva, Sognando Ballando Con le Stelle non è solo un omaggio al passato, ma anche un’opportunità per riunire talenti iconici del programma e dare vita a nuovi momenti di intrattenimento e celebrazione.