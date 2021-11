Raimondo Todaro quest’anno è nel cast di Amici 21 e fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato che a chiamarlo è stata Maria De Filippi in persona.

“Maria De Filippi l’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca [Tocca, ndr] ad Amici come ballerina professionista. Quando mi ha chiamato ero felicissimo. Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa”.

E ancora:

“Ad Amici piace tutto perché mi diverto e i ragazzi hanno un grande talento. Maria De Filippi e tutta la squadra mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno. Alessandra Celentano e Veronica Peparini? Temo e invidio la stessa cosa: l’esperienza. Loro sono ad Amici da tanto tempo quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora. Con la Celentano non sono “liti” in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”.

Qualche mese fa Raimondo Todaro, fra le pagine del settimanale Nuovo, aveva dichiarato che Maria, prima di fagli firmare il contratto, gli aveva chiesto di parlarne con Milly Carlucci:

“Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”.

Raimondo Todaro, la verità sul perché ha lasciato Ballando con le Stelle

“Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa.E Milly Carlucci lo sa. Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento, il mio, ma un salto. Io sono a posto con la mia coscienza, nessuno sgarro: sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34. È del tutto naturale che senta l’esigenza di sperimentare. Non l’ho mai nascosto: ho voglia di provare a fare anche altro. Milly non ha difetti. Quest’anno ci sono state cose che non mi sono andate bene. Ma sono cose personali che devono restare tali. Resta l’amicizia, a prescindere”.