Il mese scorso Raimondo Todaro ha annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle. Diversi settimanali hanno dato la notizia dell’arrivo del ballerino nella scuderia di Amici e Milly Carlucci ha rivelato di aver scoperto delle trattative un mese prima.

Adesso Raimondo Todaro ha smentito la sua partecipazione al talent mariano attraverso un’intervista concessa a Oggi: “Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Quello è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi“.

L’assenza di trattative con Kween Mary dimostra che Todaro era in buona fede. Nessun tradimento quindi, Raimondo ha lasciato una sicurezza per un futuro incerto e questo gli fa onore.

