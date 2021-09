Raimondo Todaro ha ufficialmente risposto ad Alessandra Celentano, che solo ieri aveva chiesto a gran voce a Maria De Filippi di arruolarlo come professore di danza per la nuova edizione di Amici. Il suo obiettivo? Mostrargli che “la danza è una”. “Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?”.

Ho letto quest’estate l’intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe 😀 Maria perché non prenderlo? @AmiciUfficiale #Amici21 — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) August 31, 2021

Raimondo Todaro, la risposta alla professoressa Celentano:

Il post della professoressa Celentano è stato condiviso anche sui profili ufficiali di Amici ed oggi è arrivata puntuale anche la replica di Todaro: “Cara Alessandra, anzi scusi… Maestra Celentano. Sono Pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumature…“.

Le più vipere potrebbero pensare che tutto questo sia un piano strategico per smuovere un po’ le acque in previsione del ritorno di Amici (previsto per il prossimo 18 settembre) e per preparare il pubblico all’arrivo nella squadra di Raimondo Todaro, storico volto della concorrenza.

Nel dubbio corro a prepararmi i popcorn: chi se la vuole perdere la faida fra i due professori al grido di: “la danza è una” vs “ci sono tante sfumature”.