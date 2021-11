Dopo anni di matrimonio e una figlia, ad inizio 2020 Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati. La ballerina di Amici ha iniziato a frequentare un allievo della scuola mariana, Valentin Alexandru. La storia tra con il bel romeno però è durata poco e con l’arrivo di Todaro ad Amici è scattato il ritorno di fiamma tra lui e la Tocca. Marito e moglie sono tornati insieme ed hanno suggellato il loro amore con un bacio in diretta, scatenando l’ironia di Valentina che ha lanciato una shade.

Il 22 ottobre Raimondo Todaro ha scritto questo e Francesca Tocca ha detto a Valentin che ad ottobre le cose con il marito erano finite, qualcosa non quadra 🤔 #Amici19 pic.twitter.com/2zjsLbv1D6

L’ex maestro di Ballando con le Stelle ha parlato del suo matrimonio in un’intervista rilasciata a DiPiù. Tra le tante cose Raimondo Todaro ha anche lanciato una frecciatina ad Alexandru bollando la sua relazione con la moglie come “non troppo importante”.

“In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. E’ successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice.

Le cose vanno alla grande. Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro.

Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”.