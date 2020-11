Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi non hanno preso troppo bene il loro quarto posto a Ballando con le Stelle e oggi Paolo Conticini a Domenica In ha lanciato loro una shade velenosa.

“Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso. Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno scoop, ma mettere in vista quello che imparavo con Veera, che è stata una maestra meravigliosa. Ho cercato di essere più semplice possibile”.

L’attore probabilmente ha scagliato questa frecciatina riferendosi ai rumor sulla storia d’amore tra il ballerino e l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

Poco dopo le dichiarazioni di Conticini, Raimondo Todaro è sbottato su Instagram ed ha puntato il dito contro Conticini.

“Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto… (si sente un audio nelle storie IG di Todaro con “devono vincere 5 a 0”, ndr). Prossima vota prima di parlare sciacquatevi la bocca”.