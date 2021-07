Raimondo Todaro dopo 15 edizioni di Ballando con le Stelle ha deciso di lasciare la trasmissione e dedicarsi ad altro (c’è già chi vocifera Maria De Filippi). Ad annunciarlo è stato proprio lui su Instagram.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire.

Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.