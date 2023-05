Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando? Il commento di Milly

Dopo 15 anni passati sulla pista di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro nel 2021 è passato alla concorrenza ed è diventato uno dei professori di Amici di Maria. All’epoca Milly Carlucci ha commentato il passaggio ad Amici con un post su Twitter: “Ho ricevuto molti messaggi sulla scelta di Todaro di lasciare il nostro programma. Sapevamo da più di un mese dell’esistenza di trattative con un’altra trasmissione. Nel nostro ambiente le voci circolano veloci. Poi ieri lui mi ha chiamata dicendomi di voler abbandonare. Io mi sono limitata a dirgli che prima di una decisione così importante sarebbe stato bello vedersi e parlarne dal vivo guardandosi. Perché è così che si fa dopo tanti anni insieme. Poi stamani con un po’ di delusione ho appreso la notizia“.

Il mese scorso però Tv Blog ha rivelato che Todaro dopo due anni potrebbe lasciare Amici insieme ad Arisa: “Ci risulta che due professori dovrebbero abbandonare il programma. Il primo è Raimondo Todaro, quasi certamente non sarà riconfermato“.

Raimondo lascia Amici e torna a Ballando con le Stelle? Il commento di Milly Carlucci.

Non solo il possibile addio ad Amici, in questi giorni Novella 2000 ha svelato che il professore di ballo potrebbe tornare a Ballando con le Stelle. Proprio per questi rumor un giornalista di Nuovo Tv ha chiesto a Milly se sarebbe pronta a riaccogliere il ballerino nel suo show del sabato sera. La conduttrice non si è sbilanciata, ma ha detto di non nutrire rancore: “Non ho risentimento per quello che è successo. I rumor sul fatto che lascerà Amici? Ma sarà vero che c’è questa crisi?“.

Nonostante la Carlucci non abbia confermato le voci, il settimanale di Riccardo Signoretti ha fatto sapere che tra Todaro e la produzione di Ballando con le Stelle ci sarebbero già delle trattative avviate: “In realtà tra i due ci sarebbero già trattative in corso“.