Raimondo Todaro: L’annuncio di Sognando Ballando con le Stelle

Dopo molte indiscrezioni, Milly Carlucci ha confermato il ritorno del ballerino Raimondo Todaro nel cast di “Sognando Ballando con le stelle”, evento speciale per celebrare i vent’anni del programma. Lo spettacolo avrà inizio domani, venerdì 9 maggio, e vedrà dieci ballerini competere accanto a personaggi famosi per conquistare un posto come ballerino professionista nella prossima stagione di “Ballando con le Stelle”.

Carlucci ha espresso che la presenza di Todaro “ci emoziona tutti perché fa parte della nostra storia”. Tuttavia, ha escluso un suo ritorno nel format classico di “Ballando con le Stelle”, spiegando che Todaro ha evoluto la sua carriera, ora più concentrata sul ruolo di insegnante e coreografo. Inoltre, è ricordato che Todaro ha già lasciato “Ballando” per unirsi ad “Amici di Maria De Filippi”.

In “Sognando Ballando con le stelle” saranno presenti volti noti come Emanuele Filiberto, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Gabriel Garko e Wanda Nara. Tra i ballerini storici si rivedranno Simone Di Pasquale, Samuel Peron e Samanta Togni. La giuria sarà composta da figure iconiche come Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Nonostante la mancanza di un ritorno permanente di Todaro, i suoi fan sono entusiasti di vederlo di nuovo in pista per questa speciale occasione. Il programma promette di essere un evento emozionante e ricco di sorprese.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it