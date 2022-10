Raimondo Todaro: il gesto contro Alessandra Celentano indigna i fan di Amici

Che fra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano non scorresse buon sangue è cosa nota, ma quando nel daytime di Amici di ieri il coreografo ha cercato di buttare in caciara la discussione lanciandogli dell’acqua sul viso la situazione è degenerata.

Tutto è nato in sala prove davanti agli allievi Gianmarco Petrelli e Samuel Antinelli, chiamati lì dai rispettivi professori per discutere della coreografia. Quando i toni si sono alzati – ed alla richiesta di Alessandra Celentano di dover lasciare la palestra – Raimondo Todaro ha preso la sua bottiglietta d’acqua e l’ha agitata davanti alla collega lanciandogliene un po’ sul viso. Lei inizialmente è rimasta spiazzata “Ma sei scemo?“, per poi dire “Comunque l’acqua la tiri a tua sorella“.

Ecco il video:

Raimondo Todaro, il gesto dell’acqua non è piaciuto ai fan di Amici

Un gesto probabilmente goliardico ma che non è stato ben visto dai fan della trasmissione, che su Instagram hanno attaccato il maestro. “Madò Todaro mi dà così fastidio”, si legge su Instagram. E ancora: “Ma Raimondo che tira l’acqua in faccia alla Cele? Lo odio sempre di più”; “Raimondo grande cafone a tirare l’acqua alla Cele, incommentabile!”; “Todaro viene dalle scuole materne?”; “La maleducazione di Todaro non ha limiti”.

La maestra Celentano ha già messo in punizione Mattia Zenzola. Sabato tirerà le orecchie anche al collega?