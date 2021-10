Un anno e mezzo fa Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono separati dopo un matrimonio felice e una figlia. La ballerina ad Amici 19 si è innamorata di uno degli allievi della scuola, Valentin Alexandru, con la quale è stata insieme qualche mese. Le cose con il bel rumeno non sono andate bene e la loro relazione è naufragata.

Valentin e Francesca are the new Belén con Stefano.

Raimondo Todaro is the new Emma Marrone. #Amici19 pic.twitter.com/ld2vLLyhUg

— imtheitaliansam (@imtheitaliansam) March 6, 2020