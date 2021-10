Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme (dopo la sbandata di lei per il ballerino Valentin) e la notizia – lanciata in esclusiva dal settimanale Chi – è stata confermata dai due durante Amici.

Artefici del teatrino sono stati Pio e Amedeo, ospiti comici del pomeridiano. Chiamati da Maria De Filippi i due hanno esordito citando il cambio di casacca di Raimondo Todaro, passato da Ballando con le Stelle ad Amici.

Quando la ballerina è entrata in studio, Pio e Amedeo hanno chiesto un bacio ai due.

“Ma è vera questa storia che siete tornati insieme? Maria ora vi farà litigare, poi vi manda a Temptation Island per rinforzarvi e dopo andrete a C’è Posta Per Te per fare pace! Datevi un bacetto”.

Francesca Tocca ha provato un po’ a glissare l’argomento (“Ma gli affari vostri?”), ma alla fine la conferma è arrivata: lei e Raimondo sono tornati insieme.

Il bacio però non è affatto piaciuto a Valentin, che su Instagram ha così sbottato attaccando apertamente Raimondo Todaro:

“Quando chiudi una donna dentro una gabbia d’oro usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”.