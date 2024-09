Raimondo Todaro dice addio ad Amici, il suo annuncio

Oggi, durante un’intervista a Verissimo condotta da Silvia Toffanin, Raimondo Todaro ha ufficialmente annunciato il suo addio al programma Amici di Maria De Filippi. Dopo tre anni di insegnamento, a partire da settembre, non sarà più presente nel ruolo di maestro di ballo. Todaro ha scelto di non entrare nei dettagli della sua decisione, ma ha colto l’occasione per esprimere gratitudine a Maria De Filippi e al suo team.

In merito alla sua uscita, Todaro ha dichiarato: “Se sarò uno degli insegnanti della nuova edizione di Amici? Purtroppo no, io non ci sarò questa volta. Ho trascorso anni bellissimi e sono cresciuto tanto dal punto di vista umano e professionale. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il top. Sono stato fortunato e non l’ho mai dato per scontato, però non ci sarò. Salutiamo tutti e facciamo il tifo da casa”.

Secondo le indiscrezioni circolate precedentemente, Todaro avrebbe preso la decisione di lasciare il programma di sua iniziativa. Si dice che Maria De Filippi abbia cercato di persuaderlo a rimanere, ma lui ha confermato di voler andare avanti con la sua scelta. Le motivazioni alla base di questo addio sembrano riguardare questioni personali e nuovi impegni professionali.

Il settimanale Di Più Tv ha riportato che “non è stato cacciato”, chiarendo che la volontà di andarsene è stata completamente sua. Anche se Maria De Filippi sta cercando di fargli cambiare idea, non è chiaro se ci riuscirà. Tra le ragioni di questo allontanamento, sembra che Todaro non sopportasse più le frequenti controversie con una sua collega, Alessandra Celentano.

In conclusione, l’addio di Todaro rappresenta una significativa perdita per il programma, che perderà un insegnante molto apprezzato dagli allievi e dal pubblico. Con la sua partenza, il team di Amici dovrà affrontare nuove sfide nella prossima edizione, che avrà inizio a settembre. Nonostante la sua uscita, Todaro promette di continuare a supportare i ragazzi da casa, sottolineando il forte legame che ha sviluppato con la trasmissione e i suoi protagonisti.