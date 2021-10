Maria De Filippi si prepara al botto di share per la prossima puntata di Amici. Nella registrazione di ieri infatti Flaza ha abbandonato la scuola, Albe ha baciato Serena e il pubblico presente ha anche assistito alla conferma di un ritorno di fiamma. In studio c’erano Pio e Amedeo che hanno chiesto a Raimondo Todaro e alla sua ex Francesca Tocca se fossero tornati insieme e i due si sono baciati. Ormai l’addio di lei e la storia con Valentin Alexandru sono cose archiviate, tra i due ballerini è tornato il sereno.

“Stando a quanto apprende Blasting News, tra gli ospiti dello show ci sono stati Pio e Amedeo: il duo comico ha allietato il pubblico presente in studio con uno dei loro siparietti comici e poi a un certo punto hanno tirato in ballo anche Raimondo Todaro. Pio e Amedeo, hanno domandato al professore di ballo se fosse tornato davvero con la ballerina. I comici non contenti delle risposte hanno chiesto di far entrare Francesca ed è stato a quel punto che tra i due è scattato il bacio”.

MOMENTO GOSSIP #spoilerAmici #Amicispoiler #AnticipazioniAmici Pio e Amedeo spingono Raimondo Todaro e Francesca Tocca a baciarsi davanti a tutti (conferma che sono tornati insieme). — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 20, 2021

MARIA ALLO SHOW STORICO: Giorgia in studio

Alessandra Amoroso Tocca e Todaro si baciano

Albe e Serena si baciano 4 sfide con 2 eliminazioni + Classifica stilata da Giorgia#amici21 #amicispoiler #AscoltiTv pic.twitter.com/Yw87xa62z1 — La 📺 degli italiani (@Tv50special) October 20, 2021

Raga non so voi ma io non vedo l’ora del bac8 tra Raimondo e Francesca #Amici21 pic.twitter.com/1hD0oCVYTg — martinacarafa126✨ (@martinscarafa) October 20, 2021

Raimondo Todaro su Francesca Tocca, la spiegazione dopo la fine della storia.