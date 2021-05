Qual è stata la reazione di Milly Carlucci quando Raimondo Todaro è apparso a sorpresa durante un daytime di Amici in qualità di giudice esterno durante una sfida di gara?

Ma facciamo un passo indietro. A scendere in pista in quell’occasione – per essere giudicati da Raimondo Todaro – sono stati Alessandro, Martina e Giulia ed il ballerino ha così espresso la sua preferenza nei confronti della Miliddi e della Stabile (che alla fine, Amici, lo ha pure vinto).

“Io penso che da insegnante sceglierei Martina tutta la vita. Hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti può insegnare. Sei un animale da palcoscenico, l’istinto è quello giusto. Sei un ammasso di istinto in mezzo a un caos di tecnica. Nel senso che si vede che sei acerba, che molte cose non le hai studiate e non le sai. Ma sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, non li usi bene per questo perdi l’equilibrio”.

Un’ospitata nata e morta in quell’occasione che non è mai stata commentata pubblicamente da Milly Carlucci, che in questa ultima stagione televisiva ha avuto Raimondo Todaro nel cast sia di Ballando con le Stelle (in coppia con Elisa Isoardi, con cui ha avuto un flirt), sia in quello de Il Cantante Mascherato (in qualità di opinionista del pubblico in studio).

Intervistato dal settimanale Nuovo, il ballerino e coreografo ha così svelato com’è nata quell’ospitata e cosa ne ha pensato la Carlucci: “Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”.

Immagino il sì forzato della Carlucci, gelosissima del suo Todaro.