Raid russi a Sumy: ancora vittime nel conflitto ucraino

Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite a causa di raid aerei russi nella regione ucraina di Sumy. I bombardamenti, iniziati nella serata di ieri, hanno colpito principalmente comunità rurali, causando danni a infrastrutture civili. Le vittime sono uomini di età compresa tra i 40 e i 66 anni. Le autorità locali hanno dichiarato che il numero dei droni nemici ha superato le capacità di difesa aerea ucraine. Un’allerta aerea è attualmente in corso nella regione.

In un contesto di tensione, la Russia ha affermato che lo “slancio” per una soluzione al conflitto, emerso dopo l’incontro tra Putin e Trump in Alaska, si è “esaurito” a causa di “attività distruttive” da parte degli europei. Inoltre, Putin ha dichiarato che le decisioni relative all’invasione dell’Ucraina sono state “giuste”. La fornitura di missili Tomahawk a Kiev è stata avvertita dal Cremlino come potenzialmente atto a provocare una “seria escalation”, suggerendo un raggio d’azione capace di toccare obiettivi strategici in Russia.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha denunciato le recenti violazioni russe dello spazio aereo, affermando che l’Europa deve rispondere a tale provocazione. Intanto, Putin si trova in Tagikistan per incontri diplomatici.