martedì – 3 Febbraio 2026
Raid rifugio animali a Terzigno: cani sequestrati

Un brutale assalto notturno ha colpito un rifugio per animali alla periferia di Terzigno, alle falde del Vesuvio. Lo scorso fine settimana, uomini armati di bastoni e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella struttura gestita da volontari, seminando caos e violenza.

All’interno del canile, che ospita circa quaranta animali, diversi cani sono stati colpiti con bastonate e sono stati medicati il giorno dopo. I malviventi hanno inoltre sottratto due cani: Pluto, un setter anziano, malato e sordo, e Zulema, una pitbull affetta da un grave tumore al fegato. Con loro sono stati rubati circa ottanta chilogrammi di cibo e vari catenacci e catene usati per la sicurezza.

Le volontarie, profondamente scosse, hanno denunciato immediatamente l’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno avviato le ricerche dei due cani, che sono regolarmente microchippati. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Non si esclude che i rapinatori abbiano agito per inserire i cani nel giro illegale della vendita di cuccioli, un’ipotesi che però contrasta con le precarie condizioni di salute degli animali. Pluto necessita di cure continue, mentre Zulema non potrebbe sopportare una gravidanza. Cresce così il timore che i due cani possano essere abbandonati o, nel peggiore dei casi, soppressi. Le volontarie lanciano appelli per la loro restituzione. Le indagini proseguono.

