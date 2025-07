Raid aerei in Gaza: decine di morti, tra cui bambini

Questa mattina nella Striscia di Gaza, un attacco aereo israeliano ha colpito un punto di distribuzione dell’acqua nel campo profughi di Nuseirat, causando la morte di almeno 10 palestinesi, inclusi sei bambini, e ferendo 16 persone. Tra i feriti, sette erano minorenni, alcuni in condizioni critiche. Secondo le fonti mediche, dall’inizio della giornata si sono registrati 27 decessi a causa degli attacchi israeliani, 18 dei quali a Nuseirat.

Ieri, durante una serie di raid, sono stati uccisi almeno 110 palestinesi, fra cui 34 vittime si trovavano in attesa di cibo presso un centro di distribuzione gestito da un’organizzazione umanitaria.

Israele ha accettato una proposta di cessate il fuoco di 60 giorni avanzata dal Qatar, che prevede anche la liberazione degli ostaggi. Tuttavia, Hamas ha rifiutato l’offerta. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha quindi convocato per questa sera una riunione del gabinetto di sicurezza per esaminare la situazione dei negoziati attualmente in corso a Doha.

Nel contesto del conflitto, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito oltre 150 obiettivi nella Striscia di Gaza negli ultimi giorni, sottolineando che gli attacchi hanno preso di mira diverse infrastrutture legate al terrorismo.