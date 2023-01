Rai1, The Voice Senior e The Voice Kids: chi sono i coach dei due programmi di Antonella Clerici

The Voice Of Italy non ha effettivamente mai fatto presa sul pubblico italiano (le sei stagioni andate in onda hanno una media finale del 11% di share); mentre il suo spin off The Voice Senior – promosso da Rai2 a Rai1 – lo ha letteralmente doppiato con una media del 19% ogni stagione andata in onda.

Da questo venerdì (13 gennaio) Antonella Clerici tornerà in onda con la terza edizione di The Voice Senior per un totale di sette puntate. Subito dopo il pacchetto The Voice si impreziosirà con un doppio appuntamento di un suo altro spin off, la versione Kids. Le nove puntate totali saranno tutte condotte da Antonella Clerici e saranno tutte trasmesse senza pause – ad eccezione della settimana sanremese – il venerdì sera su Rai1.

La versione per over 60 vedrà fra i coach Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè (tutti presenti dalla prima edizione) con le new entry Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri; che subentrano a Orietta Berti – ormai volto Mediaset – che era a sua volta subentrata al duo Albano e Jasmine Carrisi.

The Voice Kids arriva in Italia con Antonella Clerici https://t.co/1NpIvXfr4R — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 31, 2022

Rai1 richiama Elettra Lamborghini per The Voice Kids

Anche la versione The Voice Kids che partirà subito dopo e che durerà due puntate vedrà Antonella Clerici alla conduzione e come da tradizione torneranno anche il terzetto Clementino-Gigi-Loredana con l’innesto di Elettra Lamborghini al posto dei Ricchi e Poveri. A fare il suo nome è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

“The Voice Senior tornerà in onda su Rai1 da venerdì 13 gennaio, lo show musicale condotto da Antonella Clerici proporrà quest’anno anche una versione Kids con due appuntamenti al sabato sera contro C’è posta per Te”.

Per Elettra Lamborghini sarà un ritorno nella famiglia di The Voice, dato che nel 2019 è stata fra i coach dell’ultima edizione di The Voice Of Italy al fianco di Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.