Rai1 schiera Nancy Brilli e Emma D’Aquino contro Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è ormai una certezza del sabato pomeriggio di Canale 5, il suo Verissimo continua ad andare bene e per questo motivo è stato addirittura raddoppiato di domenica. Rai1, ovviamente, non vuole stare con le mani in mano e con l’arrivo della nuova stagione televisiva ha studiato un piano con due trasmissioni inedite affidate a due conduttrici inedite: la giornalista Emma D’Aquino e l’attrice Nancy Brilli.

Come anticipato da Giuseppe Candela sull’ultimo numero di A Lume di Candela su Dagospia, Emma D’Aquino condurrà lo spin off de La Vita in Diretta che si chiamerà Sabato in Diretta, mentre Nancy Brilli starebbe lavorando ad un programma su coppie adulte che si conoscono viaggiando in treno. (?!?!?).

Rai1 schiera Nancy Brilli e Emma D’Aquino contro la corazzata di Silvia Toffanin

“La struttura guidata da Angelo Mellone starebbe lavorando a un altro titolo destinato alla fascia delle 14“, ha scritto Candela, “Un programma dedicato alle coppie adulte che si incontrano e si conoscono viaggiando in treno, sarà prodotto dalla Blu Yazmine del trio Dallatana-Canetta-Fabiano“. Il titolo – al momento provvisorio – sarebbe Forever Young. “Inizialmente si era ipotizzato di chiamarlo Il Treno Dei Desideri e per la conduzione spunta a sorpresa il nome dell’attrice Nancy Brilli“. Sulla carta un disastro. Silvia Toffanin può dormire sonni tranquilli.

Sabato in Diretta, come si svolgerà la trasmissione

La trasmissione andrà in onda nella solita fascia oraria di sempre, dalle 17 alle 18:45, al posto di ItaliaSì di Marco Liorni. Anche i contenuti saranno gli stessi trattati da Matano, la D’Aquino partirà con i casi di cronaca, per poi destreggiarsi tra attualità, gossip, spettacolo, sport e cultura.