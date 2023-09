Rai1 demonizza i filtri Instagram in front of Valeria Marini

Rai1 nella puntata di ieri pomeriggio di Estate In Diretta ha demonizzato i filtri di Instagram proprio in front of Valeria Marini.



Dibattendo sulla chirurgia estetica e su quanto Madonna abbia cambiato i connotati, il conduttore Gianluca Semprini ha chiesto ai suoi ospiti: “Utilizzate i filtri quando mettete le vostre foto sui social?“. Panico.

La prima a prendere la parola è stata la conduttrice Federica De Denaro che in qualità di mamma preoccupata ha dichiarato: “Secondo me quelli sono veramente dannosi. Le ragazze di oggi ne abusano, è dannoso. C’è uno scollamento fra la tua immagine e quella di Instagram. Io sono contraria“. Critico sui filtri Instagram anche l’altro ospite, Jonathan Kashanian: “Perché ti cambiano i connotati! Ti alza il naso, ti scolpisce il mento, ti alza gli zigomi“.

A questo punto Semprini ha rivolto la domanda anche a Valeria Marini che nel mentre era entrata in modalità “se non fiato non si accorgono di me” e a quel punto è stata costretta a rispondere. “Io ho il mio filtro stellare su Instagram, ma posso dirtelo? È superato, basta!“.

IL FILTRO STELLARE. La amo. Ed è subito: “Chi è? Solo risposte sbagliate”.