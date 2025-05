Rai, Vigilanza verso l’ottava fumata nera sul voto del presidente

La seduta della Commissione di Vigilanza Rai, convocata per giovedì 8 maggio alle 8:15, sembra avviarsi verso l’ottavo ‘nulla di fatto’ riguardo alla nomina del presidente in pectore, Simona Agnes. Secondo l’Adnkronos, la situazione a Palazzo San Macuto riflette un conflitto tra maggioranza e opposizione, con entrambe le parti che non riescono a trovare un accordo sulla nomina. Negli ultimi mesi non ci sono state aperture di dialogo, e tra i membri della maggioranza regna un clima di rigidità. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, ha espresso scetticismo riguardo alla seduta della Vigilanza, e anche Fratelli d’Italia non mostra segni di apertura. La Lega, attualmente in possesso dell’interim della presidenza Rai, rimane in attesa a causa di un legame di maggioranza.

Dall’opposizione, si esprime sconcerto per il prolungato stallo, che solitamente è caratteristico delle opposizioni, ma in questo caso coinvolge la maggioranza nel blocco del lavoro della Commissione. Se dovesse manifestarsi un’ottava ‘fumata nera’, la presidente della Vigilanza, Barbara Floridia, è pronta a coinvolgere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tramite una lettera per esporre la situazione di stallo. L’intento è quello di cercare una ‘moral suasion’ da parte del Capo dello Stato per sensibilizzare i membri della Commissione sulla necessità di riprendere le attività. Al momento, le posizioni rigide delle parti non fanno presagire alcun cambiamento significativo.

Fonte: www.adnkronos.com