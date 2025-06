Rai: Tribunale blocca circolare su ferie per referendum

Il Tribunale di Busto Arsizio ha sospeso la circolare dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, che imponeva ai dipendenti e collaboratori di astenersi dal lavoro utilizzando ferie o aspettativa non retribuita, se candidatisi o attivi in partiti politici o associazioni di referendum. Rai ha difeso la propria posizione, affermando che tali norme erano già state emesse nelle circolari del 2018, 2020 e 2022.

La decisione ha suscitato polemiche, in particolare da parte dell’Associazione nazionale lotta alle discriminazioni (Anlod) e del Sindacato lavoratori della comunicazione della Cgil, che hanno impugnato il provvedimento. La giudice del Lavoro, Franca Molinari, ha definito l’atto “discriminatorio”, sottolineando che va oltre il necessario per tutelare l’indipendenza del servizio pubblico.

Secondo la giudice, il divieto di lavoro colpirebbe anche figure professionali come cameraman e tecnici, che non hanno un funzione diretta sull’informazione. Questo potrebbe disincentivare la partecipazione alla vita sociale, violando i diritti fondamentali di espressione e associazione.

Il capogruppo del Pd in commissione di Vigilanza, Stefano Graziano, ha commentato l’articolo come “inaccettabile in una democrazia”, denunciando un deterioramento del servizio pubblico e un approccio autoritario nella gestione della Rai. La questione sarà esaminata nel merito il 16 luglio.

Rai ha ribadito che nessun lavoratore è obbligato a prendere ferie o sospendere il contratto, specificando che le norme sono state create per garantire imparzialità e obiettività.

