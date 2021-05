Il giorno dopo la telefonata intercorsa fra Fedez ed i responsabili del Concertone del Primo Maggio, Rai Tre ha deciso di intervenire e di difendere la sua vicedirettrice, Ilaria Capitani, fra le protagoniste della chiamata.

La telefonata integrale dura 11 minuti e 40 secondi e nel corso di quel tempo Fedez ha prima parlato con Lillo (conduttore dell’evento che ha appoggiato il rapper), successivamente col capo-progetto Massimo Cinque, poi col discografico Massimo Bonelli (fra gli organizzatori della manifestazione) ed infine anche con Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai Tre.

Secondo la Rai, però, il video pubblicato da Fedez non fornirebbe una ricostruzione completa dei fatti: la Rai, con una nota stampa, ha così dichiarato:

E ancora:

Chiudendo con la trascrizione integrale dell’intervento di Ilaria Capitani.

“Le parole realmente dette sono: «Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà. Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo [?] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua.».

“In merito all’intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio, Rai Tre ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti. Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun «sistema» e se qualcuno, parlando in modo appropriato per conto e a nome della Rai, ha usato questa parola mi scuso. Su questo assicuro che sarà fatta luce con gli organizzatori”.