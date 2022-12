Rai Sport: volano stracci fra i giornalisti

In Rai sembrerebbe esserci un clima un po’ teso negli studi della redazione sportiva, ma andiamo con ordine.

Il tutto sembrerebbe essere nato con la prematura scomparsa del giornalista sportivo Mario Sconcerti, ricordato sui social dalla collega Paola Ferrari: “È stato vicino a me fino a quindici giorni fa e mi diceva: ‘Non t’arrabbiare se t’hanno esclusa dai Mondiali per…’. Ora non lo posso dire, non sarebbe carino nei confronti di chi li fa”. Poco dopo Alessandro Antinelli, altro giornalista sportivo inviato in Qatar proprio per seguire i Mondiali, su Twitter ha scritto: “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”. Che si riferisse alla collega? L’unica certezza è che la giornalista a quanto pare si è sentita tirata in causa perché gli ha risposto piccata: “Stai zitto che è meglio“, dando vita a un battibecco social.

C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario #Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) December 17, 2022

Rai Sport, il clima rovente fra i giornalisti

Quel battibecco è niente se paragonato allo sfogo che Alessandro Antinelli ha fatto di ritorno dal Qatar.

“Io non ti odio” – ha scritto su Twitter omettendo però il soggetto – “L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”. Aggiungendo poco dopo un altro tweet: “Infine una questione personale: i miei ultimi quattro mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo”.

A chi si riferisce? Questa volta Paola Ferrari non ha risposto, ma è recente questa sua dichiarazione in merito proprio ai Mondiali che si sono da poco conclusi: “Mi occupo dei Mondiali dall’82, fin da ragazzina, ho cominciato con le televisioni private. Ora ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali dalla Rai, mi hanno tolto tutto dalla sera alla mattina senza alcuna giustificazione da parte dell’azienda, che non mi ha minimamente difeso“.

