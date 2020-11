“La Rai di oggi è peggio di quella dell’editto bulgaro di Berlusconi. Dal punto di vista dei contenuti non c’è dubbio che ci troviamo in fase regressiva rispetto ad allora. La produzione è scaduta di livello, la Rai non è più leader nell’approfondimento, la satira non c’è più”. A parlare così all’Adnkronos, dopo anni di silenzio, è Michele Santoro, che proprio oggi ha affidato ad Huffington Post, Tpi e Micromega una lettera in cui denuncia di aver offerto alla Rai, senza successo, il documentario ‘I Fili dell’Odio’, una produzione indipendente di un gruppo di giovani autori che affronta il tema delle manipolazioni dei social network e che lo stesso Santoro ha collaborato a realizzare. Il documentario pertanto verrà reso disponibile on line dal 2 dicembre sui siti delle tre testate. “Quando lo vedrete, capirete che valeva la pena, almeno di metterlo in onda su RaiNews24”, sottolinea il giornalista.

Fonte