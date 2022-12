Rai Radio2 sbarca in tv con un canale tutto suo e festeggia con 'The Christmas show'

Rai Radio2 sbarca in tv con un canale tutto suo e festeggia in via Asiago con ‘The Cristmas show’. Presente l’intero cast di Rai Radio2 che si è alternato sul palco tra gli applausi dei presenti in sala. Lo spettacolo introdotto da Diletta Parlangerli e da Saverio Raimondo ha ospitato Marco Presta e Antonello Dose de ‘Il Ruggito del Coniglio’ che insieme a Attilio di Giovanni e Max Paiella hanno intonato ‘Piccolo Grande Natale’, una versione rivisitata in modo divertente e ‘natalizio’ di ‘Questo Piccolo grande amore’ di Baglioni. Esilarante l’esibizione di Paola Minaccioni nelle vesti del premier Giorgia Meloni. “A Salvini per Natale ho regalato una confezione di Lego – ha detto la Minaccioni, imitando la Meloni – così si costruisce il ponte sullo Stretto da solo mentre a Berlusconi ho regalato un modello di Pullman così gli ritornerà in mente quando li riempiva”. Presente anche Luca Barbareschi che assieme ad Alina Ascione ha cantato ‘Jinle Bell Rock’. ‘The Christmas show’ si è chiuso con ‘All I want for Christmas is you’, cantato dall’intero cast di Rai Radio2 sul palco degli studi Rai di via Asiago. La Visual Radio di Rai Radio2, in diretta da oggi sul canale 202 del digitale terrestre rilancia la sfida crossmediale che ha fatto propria negli ultimi anni, offrendo una modalità ulteriore di fruizione dell’offerta radiofonica: la possibilità di guardare il palinsesto della radio anche in diretta tv sul DTT.

La rete punta alla convergenza con gli altri media per offrire la possibilità di ascoltare, ma anche di vedere, i contenuti della radio confermandosi una realtà di sperimentazione di nuovi formati in onda contemporaneamente on air, in tv su Rai2 con ottimi risultati di share, sulle piattaforme e ora anche al canale 202 del digitale terrestre e di Tivùsat. ”Consentire agli ascoltatori di scegliere come fruire del mezzo radio è da sempre un nostro obiettivo”, ha dichiarato Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2, fautrice della svolta crossmediale della rete, intervenuta questa mattina alla presentazione del canale 202 del digitale terrestre nel corso della festa di Natale di Radio2. Risultanti molto incoraggianti anche in ambito Social, visto che Radio2 è la radio con più interazioni su Facebook (superano i 10 mln), una delle più partecipate con oltre 1 milione di commenti solo su Facebook e su Instagram registra una crescita dei follower a doppia cifra (+13% negli ultimi 12 mesi). ”La grande community di Radio2 è la sua forza – ha sottolineato la Marchesini – composta dagli ascoltatori, dal pubblico della Visual, da chi sceglie di guardare e condividere i contenuti esclusivi che produciamo per i Social e da chi la radio la fa ogni giorno: conduttori, maestranze, tecnici. ”.

”Oggi tutti insieme per festeggiare un nuovo, grande traguardo – continua la Marchesini – Radio2 in onda anche sul digitale terrestre, perché la radio si adatta perfettamente alla rivoluzione digitale dimostrando di avere un grande passato ma anche un grande futuro, tutto da inventare”. Sulle piattaforme e in tv e proprio sul piccolo schermo Radio2 registra i dati più soddisfacenti: i numeri parlano di un grande riscontro per i format di Radio2 in tv, è il caso di Radio2 Social Club, tutte le mattine su Rai2 con picchi di share del 7.7% e una media del 6%, ma anche del programma rivelazione della scorsa estate, ‘Radio2 Happy family’, che si attesta su Rai2 con una media tra il 4 e il 5% e infine ‘I Lunatici’, i mattatori della notte radiofonica che con una finestra su Rai2 si affacciano tutte le notti in tv arrivando a toccare picchi del 4,5%. “Siamo la radio ufficiale di Sanremo – ricorda il direttore di Rai Radio2 – avremo palinsesto ancora più ricco di novità – rivela all’Adnkronos – saremo in onda dal Glass tutto il pomeriggio e poi dalla nostra postazione dentro l’Ariston”, conclude.

(di Alisa Toaff)