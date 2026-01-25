Rai Radio1: Lupus in fabula

Il programma “Lupus in fabula” di e con Pietrangelo Buttafuoco continua il suo viaggio sulla Rai Radio1, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio dalle 6.50 alle 7.00. Il programma offre un racconto a tappe quotidiane per leggere l’attualità attraverso le pagine dei grandi classici della letteratura.
La settimana inizia con la lettura de “Gli imperdonabili” di Cristina Campo, che descrive personaggi che preferiscono l’impossibile alla mediocrità. Martedì si prosegue con “I Vicerè” di Federico de Roberto, che racconta la saga familiare della famiglia Uzeda e il potere come istinto di conservazione di una classe dirigente.
Mercoledì si legge “Il cappotto di Astrakan” di Piero Chiara, storia di un protagonista che fugge dalla vita provinciale per cercare nuove avventure a Parigi, ma deve tornare nei luoghi natii per riconquistare se stesso. Giovedì si apre con “Disperatamente Giulia” di Sveva Casati Modigliani, ambientato in una casa fredda intrisa di senso di angoscia.
La settimana si conclude venerdì con la lettura del carteggio d’amore tra la studentessa Hannah Arendt e il professore Martin Heidegger, una corrispondenza iniziata nel 1925 e proseguita per mezzo secolo.