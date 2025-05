Rai: Palinsesti Estivi e Novità per la Stagione 2025/2026

Con l’arrivo dell’estate, i programmi Rai si apprestano a concludere la stagione. Alcuni, come “Domenica In”, sono già in pausa, mentre altri seguiranno a breve. Viale Mazzini ha già svelato i palinsesti estivi: tra i volti noti che accompagneranno il pubblico ci saranno Pino Insegno con “Reazione a Catena”, Lorella Boccia a “Uno Mattina Weekly”, e Gianluca Semprini e Greta Mauro con “Estate in Diretta”.

In vista della stagione 2025/2026, Alberto Matano tornerà alla conduzione de “La Vita In Diretta”, Carlo Conti con il “Tale e Quale Show”, e Mara Venier sarà presente a “Domenica In” in un’edizione corale. L’emittente ha confermato che la nuova edizione di “Belve” avrà più di cinque puntate, prolungandosi fino a Natale.

Un’anticipazione di “Affari Italiani” rivela che Pierluigi Diaco ha conquistato la prima serata della domenica su Rai Due, battendo la proposta di Francesca Fagnani con “Belve Crime”. Diaco sarà presente anche ogni giorno con “Bella Ma”. Si segnala che la sua affermazione nella programmazione domenicale lo posiziona come un potenziale rivale di Fabio Fazio.

Francesca Fagnani vedrà esteso il suo programma “Belve”, ma perderà l’opportunità di una strenna natalizia precedentemente assegnata a Monica Setta. Milo Infante avrà un ritorno in autunno, continuando le sue prime serate. Infine, un nuovo spazio informativo, previsto per il mercoledì, sarà affidato a un giornalista ancora da annunciare.

Fonte: www.biccy.it