Rai, nuovi programmi al sabato: il ritorno di Elisa Isoardi

Sabato pomeriggio, la programmazione di Rai si fa intensa con due nuove trasmissioni che andranno in onda contemporaneamente. Su Rai1, a partire dalle 14, debutta “Bar Centrale”, presentato da Elisa Isoardi, che torna in tv dopo tre anni. Su Rai2, sempre dalle 14, ritorna “Playlist” condotto da Federica Gentile, che prevede anche musica dal vivo e sezioni dedicate ad artisti iconici come Mina e Patty Pravo.

“Bar Centrale” mira a ricreare l’atmosfera dei caffè italiani, offrendo interviste e discussioni sulla realtà del Paese, dal nord al sud, senza affrontare temi di cronaca nera o politica. Elisa Isoardi ha dichiarato che l’intento è quello di portare alla luce notizie curiose e aspetti positivi della società. La conduttrice vuole rappresentare un luogo di dialogo e convivialità, sottolineando il ruolo democratico del bar.

Isoardi sarà accompagnata da diverse personalità, tra cui Serena Bortone e lo scrittore Davide Rondoni, con la presenza di un filosofo come Gigi Marzullo e un barista scelto per rappresentare il pubblico femminile. La conduttrice ha espresso la sua evoluzione professionale grazie all’esperienza in Rai, sottolineando come “Ballando con le stelle” abbia rappresentato un momento di rinascita per lei.

In questo nuovo viaggio, l’obiettivo di Isoardi è di coinvolgere il pubblico e condividere storie di vita quotidiana, riflettendo su come i luoghi di incontro, come il bar, siano fondamentali per la socialità, specialmente nelle città.