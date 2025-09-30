16.4 C
Rai News 24 sbarca su Samsung TV Plus: novità in Italia

Rai News 24 è ora disponibile su Samsung TV Plus in Italia, ampliando così la sua presenza nell’informazione digitale. Questo nuovo accordo consente al canale di notizie di raggiungere un pubblico più vasto attraverso il servizio di streaming gratuito sostenuto dalla pubblicità.

L’aggiunta di Rai News 24 arricchisce ulteriormente l’offerta della sezione news di Samsung TV Plus Italia, che già include testate internazionali di rilievo come CNN, France 24, CNBC, Bloomberg e TV5 Monde. Con questa integrazione, gli utenti possono accedere a notizie aggiornate su cronaca, politica, economia, sport e tecnologia direttamente dalla piattaforma.

Il canale offre una gamma di format studiati per seguire i telespettatori durante tutta la giornata. I programmi Mattino24, Pomeriggio24 e Sera24 forniscono approfondimenti sui temi più rilevanti dell’attualità nazionale e internazionale. Inoltre, Inside24 si concentra sugli sviluppi del dibattito politico italiano, mentre Tutti Frutti è un magazine dedicato alla cultura e allo spettacolo.

